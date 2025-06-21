2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) heyecanı, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın üstün performansıyla devam ediyor. İstanbul etabında çıktığı ilk iki maçta Dominik Cumhuriyeti ve Kanada’yı 3-0 mağlup ederek ligde 6’da 6 yapan Filenin Sultanları, puan cetvelinde 16 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı takım, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 19.30’da İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Güney Kore-Türkiye Maçı Tarihi ve Saati

Türkiye’nin 2025 VNL yolundaki kritik mücadelelerinden biri olan Güney Kore karşılaşması, 21 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak. Maç, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde oynanacak ve voleybolseverler için büyük heyecan yaratacak.

Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu isimler yer alıyor: Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Simge Aköz, Gizem Örge ve yedek oyuncular.

VNL'de Türkiye’nin Hedefi Final Etabı

2025 FIVB Milletler Ligi’nde Türkiye, üç haftalık grup aşamasını başarılı şekilde tamamlayarak finallere kalmayı amaçlıyor. İlk 8 takımın yer alacağı final turnuvası, 9-13 Temmuz tarihleri arasında Hollanda’nın Apeldoorn kentinde düzenlenecek.

Sonuç olarak, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın İstanbul’daki heyecan dolu mücadelesi 21 Haziran 2025 Cumartesi saat 19.30’da TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek. Voleybolseverler, Türkiye’nin namağlup ilerleyişini kaçırmamalı!