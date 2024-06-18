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14 Haziran tarihinde başlayan ve 14 Temmuz’da sona erecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Almanya’nın ev sahipliğinde yapılan turnuvanın F Grubu ilk maçında Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız ile Willy Sagnol’un çalıştırdığı Gürcistan karşı karşıya geldi.

BVB Dortmund Signal Iduna Park’ta oynanan ve Arjantinli hakem Facundo Tello’nun düdük çaldığı müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla milliler oldu.

Canlı Anlatım

90+6’ Goool… Türkiye 3-1 Gürcistan (Kerem Aktürkoğlu)

87' Zeki Çelik'in kale ağzına ortasında Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunu Giorgi Mamardashvili doksandan çıkardı. Korner.

86' Zuriko Davitashvili'in sağ kanattan getirmek istediği topta savunmamız topla rakibinin arasına girerek topu kaptı.

85' Gürcistan'da da Budu Zivzivadze, Solomon Kverkveliya'nın yerine oyuna girdi.

84' A Milli Takım'da Mert Müldür'ün yerine Zeki Çelik oyuna girdi.

83' Mert Müldür değişiklik işaretinde bulundu. Milli oyuncumuz oyuna devam edemeyecek.

82' Georges Mikautadze sol kanattan hızla getirdiği topta ortasını açtı. Savunmamız Khvicha Kvaratskhelia'dan önce topu uzaklaştırdı.

79' Takımımızda Arda Güler ve Kaan Ayhan oyundan alındı. Merih Demiral ile Yusuf Yazıcı oyunda.

78' Savunmamızın arkasına atılan uzu pasta Abdülkerim Bardakcı topu taca uzaklaştırmayı başardı.

76' Sağlık ekibi, Mert Müldür için oyuna davet edildi.

75' A Milli Takım'da Mert Müldür sakatlık yaşıyor.

74' Gürcistan'da ve Zuriko Davitashvili ve Luka Lochoshvili oyuna girdi. Heorhiy Tsitaishvili ve Giorgi Chakvetadze oyundan çıktı.

70' Giorgi Kochorashvili, üç rakibinden birden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Top üst direkten döndü.

69' Ferdi'nin pasında kale önünde topu alan Orkun Kökçü topa istediği gibi vuramadı. Top kalecide kalıyor.

65' Ceza sahası dışında topu alan Arda çok uzaklardan üst köşeye mükemmel bir vuruşla örümcek ağlarını aldı. Harikasın, mükemmelsin Arda! Yeniden öne geçiyoruz!

65’ Goool… Türkiye 2-1 Gürcistan (Arda Güler)

65' Orkun Kökçü'nün sol kanattan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği topta Arda Güler topu aldı ancak rakip savunma araya girdi.

62' Sol kanatta topu alan Heorhiy Tsitaishvili kale ağzındaki Khvicha Kvaratskhelia'ya pasını çıkardı. Kvaratskhelia neyse ki istediği şekilde topa dokunamadı. Kale vuruşu millilerimizin.

61' Kullanılan kornerin devamında Arda Güler'in sol kanattan ortası doğrudan kaleci Giorgi Mamardashvili'ye gitti.

61' Milli takımımızda Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından şutu savunmadan kornere gitti.

60' Abdülkerim'in ceza sahası içine pasında Guram Kashia topun Barış Alper Yılmaz'a geçmesine izin vermedi.

59' Giorgi Chakvetadze'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmamız topu ön direkte karşıladı.

58' İki kişiyle hızlı çıkan Gürcistan'da Georges Mikautadze, Samet Akaydin'dan sıyrılamadı. Samet'in dokunduğu top kornere gidiyor.

57' Hakan Çalhanoğlu çok sert kullandığı serbest vuruşta kaleci Giorgi Mamardashvili'yi geçemedi.

55' A Milli Takım'da yerde kalan Kaan Ayhan içn faul düdüğü çalındı. Solomon Kverkveliya sarı kart görüyor. Tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacağız.

54' Orkun'un pasında topu alan Arda, savunma arkasına koşu yapan Orkun'u düşündü ancak savunma topa ayak koydu.

52' Kvaratskhelia'nın sol kanattan ceza sahası içine pasında Georges Mikautadze dönerek şutunu çekti. Abdülkerim topa ayak koyarak mutlak golü önledi. Top son olarak kalecimizde kaldı.

51' Sol kanatta rakiplerinden sıyrılan Ferdi içeriye çevirdi. Savunma güçlüklede olsa topu uzaklaştırdı.

49' Sağ kanattan yapılan ortada terste topu alan Heorhiy Tsitaishvili çaprazdan sert vurdu. Mert Günok kalede hata yapmadı.

46' İkinci yarının hemen başında Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan çevirdiği topta Mert Müldür'ün dokunuşu kalecide kaldı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Türkiye 1-1 Gürcistan

45' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içine ortasında top doğrudan kaleci Giorgi Mamardashvili'de kaldı.

44' Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan ortasında Barış Alper Yılmaz'dan önce Guram Kashia topu kafayla uzaklaştırdı.

42' Kvaratskhelia rakiplerinden sıyrılmak isterken savunmamız topa ayak koydu. Khvicha Kvaratskhelia'ya geçiş izni vermiyoruz.

40' Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Kaan Ayhan'ın vuruşu savunmadan döndü.

38' Giorgi Kochorashvili'nin sol kanattan bindiren Khvicha Kvaratskhelia'ya pasında Kvaratskhelia koşusunu kesince top doğrudan oyun alanı dışına gitti.

37' Gürcistan'da Giorgi Chakvetadze'nin ceza yayı üzerinden şutuna savunmamız ayak koydu.

36' Gürcistan çok etkili geldi. Hızlı paslarla gelen Gürcistan'da Otar Kakabadze'nin kafayla indirdiği topta Georges Mikautadze'nin tek vuruşu direğin dibinden auta gitti.

35' A Milli Takımımız'da Abdülkerim Bardakcı, rakibini arkadan çektiği için sarı kart gördü.

32' Sağ kanatta Giorgi Kochorashvili'nin Kenan'dan sıyrılıp ortasında Georges Mikautadze ön direkte tek vuruşla Mert Günok'un kapadığı köşeden topu ağlara yolladı.

32’ Gol… Türkiye 1-1 Gürcistan (Mikautadze)

30' Sol kanattan gelişen Gürcistan atağında Heorhiy Tsitaishvili'nin çaprazdan şutu Mert Günok'tan kornere gitti.

28' Kenan Yıldız'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

27' Kaptığımız topta Arda Güler'in sağ kanattan ortasında Orkun'un dokunduğu top arka direkteki Kenan'a geldi. Kenan Yıldız tek dokunuşla topu ağlara yolladı.

26' Ferdi Kadıoğlu'nun son çizgiden ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Mert Müldür'ün önünde kaldı. Mert topun gelişine harika bir vuruşla topu doksana gönderdi!

26’ Goool… Türkiye 1-0 Gürcistan (Mert Müldür)

23' Ferdi'nin pasında topu alan Orkun Kökçü ceza sahası dışından şutunu çekti. Savunma sert şutu kafayla uzaklaştırdı.

21' İyi paslaşan milli takımımızda ceza sahası içinde topu alan Hakan Çalhanoğlu kaleye yüzünü dönüp şutunu çekti. Top kaleyi bulmadı.

20' Otar Kakabadze'nin ters kanada pasında Heorhiy Tsitaishvili'nin sol kanattan ortası Mert Müldür'den sekti. Kalesinden çıkan Mert Günok topa sahip oldu.

19' Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine yükselttiği topta savunmadan seken topu kaleci çıkıp aldı.

17' Hakan Çalhanoğlu'nun kale önüne yükselttiği top doğrudan kalecide kaldı.

14' Sol kanattan içeriye giren Kenan Yıldız'ın sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

13' Arda Güler'in sağ kanattan ortasında Kenan Yıldız ceza sahası içinde iyi yükselse de topa vuruşunu yapamadı.

12' Kullanılan kornerin devamında sağ kanattan yapılan ortayı önünde bulan Georges Mikautadze'nin ceza yayı üzerinden şutu kalenin üstünden dışarıya gitti.

11' Kalabalık gelen Gürcistan'dan Anzor Mekvabishvili'nin şutu savunmadan kaleye yöneldi. Mert Günok güçlükle de olsa topu kornere uzaklaştırdı.

10' Orkun'un pasıyla topu alan Kaan Ayhan ceza sahası dışından şutunu çekti. Direğe çarpan top oyun alanının dışına gitti.

10' Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu kalenin yanından dışarıya gitti.

9' Mert Müldür'ün sol kanada yükselttiği topta savunma Kenan'dan önce hamle yaparak topu kornere yolladı.

7' Kalabalık gelen milli takımımızda Hakan Çalhanoğlu'nun sağ çaprazdan sert şutu savunmadan döndü.

6' Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Kaan Ayhan'ın kafa vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

5' Heorhiy Tsitaishvili'nin sol kanattan ortasında savunmamız ön direkte topu karşılamayı başardı.

4' Kalabalık gelen milli takımda Arda Güler'in uzak noktaya ortasında Orkun Kökçü yükseldi ancak topa dokunamadı.

2' Samet Akaydin'in savunma arkasına havalandırdığı topta Barış Alper Yılmaz topa yetişemedi. Kaleci topa sahip oldu.

32’ Gol… Türkiye 1-1 Gürcistan (Mikautadze)

30' Sol kanattan gelişen Gürcistan atağında Heorhiy Tsitaishvili'nin çaprazdan şutu Mert Günok'tan kornere gitti.

28' Kenan Yıldız'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

27' Kaptığımız topta Arda Güler'in sağ kanattan ortasında Orkun'un dokunduğu top arka direkteki Kenan'a geldi. Kenan Yıldız tek dokunuşla topu ağlara yolladı.

26' Ferdi Kadıoğlu'nun son çizgiden ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Mert Müldür'ün önünde kaldı. Mert topun gelişine harika bir vuruşla topu doksana gönderdi!

26’ Goool… Türkiye 1-0 Gürcistan (Mert Müldür)

23' Ferdi'nin pasında topu alan Orkun Kökçü ceza sahası dışından şutunu çekti. Savunma sert şutu kafayla uzaklaştırdı.

21' İyi paslaşan milli takımımızda ceza sahası içinde topu alan Hakan Çalhanoğlu kaleye yüzünü dönüp şutunu çekti. Top kaleyi bulmadı.

20' Otar Kakabadze'nin ters kanada pasında Heorhiy Tsitaishvili'nin sol kanattan ortası Mert Müldür'den sekti. Kalesinden çıkan Mert Günok topa sahip oldu.

19' Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine yükselttiği topta savunmadan seken topu kaleci çıkıp aldı.

17' Hakan Çalhanoğlu'nun kale önüne yükselttiği top doğrudan kalecide kaldı.

14' Sol kanattan içeriye giren Kenan Yıldız'ın sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

13' Arda Güler'in sağ kanattan ortasında Kenan Yıldız ceza sahası içinde iyi yükselse de topa vuruşunu yapamadı.

12' Kullanılan kornerin devamında sağ kanattan yapılan ortayı önünde bulan Georges Mikautadze'nin ceza yayı üzerinden şutu kalenin üstünden dışarıya gitti.

11' Kalabalık gelen Gürcistan'dan Anzor Mekvabishvili'nin şutu savunmadan kaleye yöneldi. Mert Günok güçlükle de olsa topu kornere uzaklaştırdı.

10' Orkun'un pasıyla topu alan Kaan Ayhan ceza sahası dışından şutunu çekti. Direğe çarpan top oyun alanının dışına gitti.

10' Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu kalenin yanından dışarıya gitti.

9' Mert Müldür'ün sol kanada yükselttiği topta savunma Kenan'dan önce hamle yaparak topu kornere yolladı.

7' Kalabalık gelen milli takımımızda Hakan Çalhanoğlu'nun sağ çaprazdan sert şutu savunmadan döndü.

6' Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Kaan Ayhan'ın kafa vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

5' Heorhiy Tsitaishvili'nin sol kanattan ortasında savunmamız ön direkte topu karşılamayı başardı.

4' Kalabalık gelen milli takımda Arda Güler'in uzak noktaya ortasında Orkun Kökçü yükseldi ancak topa dokunamadı.

2' Samet Akaydin'in savunma arkasına havalandırdığı topta Barış Alper Yılmaz topa yetişemedi. Kaleci topa sahip oldu.

1' Maç başladı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında veriyor.

BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başladı ve TRT 1'den yayınlanıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynayacağı maçta Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalıyor.

Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

İlk 11'ler

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Tsitaishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia