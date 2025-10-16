Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ev sahipliğinde 6-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması, yoğun katılımla tamamlandı.

Toplamda 48 tim ve 96 keskin nişancı personelin katıldığı yarışmada, Türkiye büyük bir başarıya imza attı.

🔹 Özel Kuvvetler Komutanlığı 2. Unsur'u birincilik,

🔹 Özel Kuvvetler 1. Unsur'u ikincilik,

🔹 Jandarma Genel Komutanlığı 1. Unsur'u ise üçüncülük elde etti.

Yarışmaya Türkiye’den 13, dost ve müttefik 20 ülkeden ise 35 unsur katıldı. Uzmanlık alanı olan keskin nişancılıkta tecrübe paylaşımı, motivasyon artırımı ve mesleki gelişim hedeflendi.

Etkinlikte, Çelik Kanatlar gösterisi, atış ve paraşüt gösterileri de düzenlenirken, JÖAK adına yarışan bir keskin nişancı, 350 metreden helikopter üzerinden hedefi tam isabetle vurarak dikkat çekti.