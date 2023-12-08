Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine 4. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 28 takım ile Süper Lig'de UEFA Kulüpler Arası müsabakalara katılım hakkı elde eden 4 takım olmak üzere toplam 32 takım katıldı.
Maçlar 9-11 Ocak tarihlerinde oynanacak
Beşiktaş ile Eyüpspor, Fenerbahçe ile Adanaspor, Galatasaray ile Ümraniyespor, Trabzonspor ile ise Manisa FK eşleşti.
Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. tur müsabakaları 9 - 11 Ocak tarihlerinde oynanacak.
İşte eşleşmeler
Sivasspor - Ankara Keçiörengücü
Alanyaspor - Samsunspor
Gaziantep FK - Bodrum FK
Beşiktaş - Eyüpspor
Fatih Karagümrük - Kırklarelispor
Fenerbahçe - Adanaspor
Trabzonspor - Manisa FK
Adana Demirspor - 24 Erzincanspor
Konyaspor - Göztepe
Kasımpaşa - Bandırmaspor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Antalyaspor - Pendikspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Hatayspor - Sakaryaspor
Başakşehir - Boluspor
Ankaragücü - Rizespor
Kaynak: Haber Merkezi