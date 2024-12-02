Türkiye’nin en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın sezon finali, Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleriyle ünlü Kapıçam Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kahramanlar Offroad Spor Kulübü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek bu büyük organizasyon, 6 - 8 Aralık tarihleri arasında sporseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlik, 6 Aralık Cuma günü saat 15.30’da Piazza AVM açık otoparkında yapılacak start seremonisiyle başlayacak. Yarış heyecanı, 7 ve 8 Aralık tarihlerinde Kapıçam Tabiat Parkı’nda sürecek. Sürücüler, zorlu parkurlarda yeteneklerini sergilerken, izleyiciler adrenalin dolu anlara tanıklık edecek. Doğanın içinde düzenlenecek bu etkinlik, hem yarış heyecanını hem de bölgenin doğal güzelliklerini ön plana çıkaracak.

Şehrin Tanıtımına Katkı Sağlayacak

Şampiyonanın Kahramanmaraş’ta düzenlenmesi, şehrin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Türkiye’nin dört bir yanından sporcular ve izleyiciler, hem yarışlara katılmak hem de bölgenin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetmek için Kahramanmaraş’a gelecek.

Tüm Sporseverler Şampiyonaya Davet Edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden şampiyonaya ilişkin yapılan açıklamada, “2024 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın sezon finaline ev sahipliği yaparak Kahramanmaraş’ın spor ve turizm potansiyelini bir kez daha ortaya koyuyoruz. Kapıçam Tabiat Parkı gibi eşsiz bir doğa harikasında bu organizasyonu gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Sporcularımızın sergileyeceği performans, izleyicilerimize heyecan dolu anlar yaşatacak. Ayrıca bu etkinlik, şehrimizin tanıtımı anlamında da önemli katkılar sağlayacak. Tüm hemşehrilerimizi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.