Kritik Maç Ne Zaman Saat Kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma yarın (26.03.2026) saat 20.00’de İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta oynanacak.

Hakem Kadrosu Açıklandı

Zorlu mücadelede Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier düdük çalacak.

Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Benoit Bastien görev alacak.

Kazanan Finalde Dev Maça Çıkacak

Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması halinde, Slovakya ile Kosova eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

31 Mart’ta deplasmanda oynanacak bu mücadeleyi kazanan takım, 2026 Dünya Kupası bileti alacak.

Milli Takımda Kritik Eksikler

A Milli Takım’da iki önemli isim için belirsizlik sürüyor.

Merih Demiral ve Zeki Çelik’in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son durumları yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

Öte yandan sakatlığı bulunan Aral Şimşir aday kadrodan çıkarıldı.

Gözler Yıldız İsimlerde Olacak

Milli takımda Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz gibi yıldız oyuncuların performansı büyük önem taşıyor.

Romanya cephesinde ise Ianis Hagi ve Dennis Man gibi dikkat çeken isimler ön plana çıkıyor.

Romanya Güçlü Kadrosuyla Geliyor

Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya, genç ve dinamik kadrosuyla sahada olacak.

Avrupa’da forma giyen birçok oyuncuyu kadrosunda barındıran rakip, Türkiye karşısında sürpriz peşinde olacak.

Tüm Türkiye Bu Maça Kilitlendi

Dünya Kupası hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi futbolseverler ekran başına kilitlenecek.

Milliler, taraftar desteğini arkasına alarak avantajlı bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.