Son verilere göre Türkiye, tarım üretiminde 22 farklı üründe dünya ilk 3’üne girmeyi başardı.

Fındık, incir, kayısı, haşhaş, kiraz, ayva ve keçiboynuzunda ise dünya birincisi konumunda.

Kayısı Üretiminde Dünyanın Zirvesi Türkiye

Türkiye, 750 bin tonluk kayısı üretimiyle dünya lideri.

Türkiye’yi:

Özbekistan – 500.545 ton

İran – 318.475 ton

İtalya – 207.190 ton

Cezayir – 200.566 ton

takip ediyor.

Kiraz Üretiminde Dünya Lideri: Türkiye

Dünya genelinde yıllık 2,97 milyon ton kiraz üretilirken, Türkiye 736 bin 791 ton ile ilk sırada yer alıyor.

Bu rakam, dünya kiraz üretiminin yaklaşık %25’i anlamına geliyor.

Türkiye’yi:

Şili (465.348 ton)

ABD (321.420 ton)

Özbekistan (218.867 ton)

İran (144.877 ton)

izliyor.

İncirde Dünya Birincisi

Türkiye yıllık 356 bin ton incir üretimi ile de dünya lideri.

Diğer ülkeler ise:

Mısır – 193.058 ton

Fas – 119.167 ton

Cezayir – 116.183 ton

İran – 73.483 ton

şeklinde sıralanıyor.

Fındık Üretiminin Yarısı Türkiye’de

Dünyada toplam 1 milyon 125 bin ton kabuklu fındık üretilirken bunun 650 bin tonu Türkiye’den geliyor.

Türkiye’yi:

İtalya – 102.740 ton

ABD – 85.460 ton

Azerbaycan – 75.409 ton

Şili – 65.647 ton

takip ediyor.

Ayva Üretiminde de Dünya Lideri: Türkiye

Dünya genelinde 687 bin ton ayva üretilirken Türkiye 192 bin tonla açık ara birinci sırada.

Keçiboynuzunda Zirve Türkiye’nin

Dünya keçiboynuzu üretimi 55.929 ton.

Türkiye 24.561 ton ile lider konumunda.

Haşhaş Tohumunda Dünya Birincisi

Dünya haşhaş tohumu üretimi 10.578 ton.

Türkiye 7.922 ton üretimle açık ara lider.

Türkiye’nin Dünya Sıralamasında Olduğu Diğer Ürünler

Türkiye ayrıca:

Dünya İkinciliği Olan Ürünler:

Salatalık

Vişne

Dünya Üçüncülüğü Olan Ürünler:

Antep fıstığı

Mandalina

Şeftali

Ispanak

Nohut

Elma

Kızılcık

Karpuz

Kavun

Pırasa

Biber

Domates

Zeytin

Bu güçlü üretim çeşitliliği, Türkiye’nin küresel tarım pazarındaki rekabet gücünü artırıyor.