Son verilere göre Türkiye, tarım üretiminde 22 farklı üründe dünya ilk 3’üne girmeyi başardı.
Fındık, incir, kayısı, haşhaş, kiraz, ayva ve keçiboynuzunda ise dünya birincisi konumunda.
Kayısı Üretiminde Dünyanın Zirvesi Türkiye
Türkiye, 750 bin tonluk kayısı üretimiyle dünya lideri.
Türkiye’yi:
-
Özbekistan – 500.545 ton
-
İran – 318.475 ton
-
İtalya – 207.190 ton
-
Cezayir – 200.566 ton
takip ediyor.
Kiraz Üretiminde Dünya Lideri: Türkiye
Dünya genelinde yıllık 2,97 milyon ton kiraz üretilirken, Türkiye 736 bin 791 ton ile ilk sırada yer alıyor.
Bu rakam, dünya kiraz üretiminin yaklaşık %25’i anlamına geliyor.
Türkiye’yi:
-
Şili (465.348 ton)
-
ABD (321.420 ton)
-
Özbekistan (218.867 ton)
-
İran (144.877 ton)
izliyor.
İncirde Dünya Birincisi
Türkiye yıllık 356 bin ton incir üretimi ile de dünya lideri.
Diğer ülkeler ise:
-
Mısır – 193.058 ton
-
Fas – 119.167 ton
-
Cezayir – 116.183 ton
-
İran – 73.483 ton
şeklinde sıralanıyor.
Fındık Üretiminin Yarısı Türkiye’de
Dünyada toplam 1 milyon 125 bin ton kabuklu fındık üretilirken bunun 650 bin tonu Türkiye’den geliyor.
Türkiye’yi:
-
İtalya – 102.740 ton
-
ABD – 85.460 ton
-
Azerbaycan – 75.409 ton
-
Şili – 65.647 ton
takip ediyor.
Ayva Üretiminde de Dünya Lideri: Türkiye
Dünya genelinde 687 bin ton ayva üretilirken Türkiye 192 bin tonla açık ara birinci sırada.
Keçiboynuzunda Zirve Türkiye’nin
Dünya keçiboynuzu üretimi 55.929 ton.
Türkiye 24.561 ton ile lider konumunda.
Haşhaş Tohumunda Dünya Birincisi
Dünya haşhaş tohumu üretimi 10.578 ton.
Türkiye 7.922 ton üretimle açık ara lider.
Türkiye’nin Dünya Sıralamasında Olduğu Diğer Ürünler
Türkiye ayrıca:
Dünya İkinciliği Olan Ürünler:
-
Salatalık
-
Vişne
Dünya Üçüncülüğü Olan Ürünler:
-
Antep fıstığı
-
Mandalina
-
Şeftali
-
Ispanak
-
Nohut
-
Elma
-
Kızılcık
-
Karpuz
-
Kavun
-
Pırasa
-
Biber
-
Domates
-
Zeytin
Bu güçlü üretim çeşitliliği, Türkiye’nin küresel tarım pazarındaki rekabet gücünü artırıyor.