"Salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz. Yağışlı havanın perşembe günü kuzey ve doğu kesimlerinde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilebilir düzeyde azalacağını vurgulayan Macit, "Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesini bekliyoruz." dedi.

Macit, geçen hafta yurdun büyük bölümünde etkili olan sis ve pus hadisesinin özellikle iç ve doğu kesimlerin tamamında etkili olmasını beklediklerini ifade ederek, sisin salı günü yağışla birlikte azalacağını ancak hafta sonu itibarıyla tekrar görüleceğine dikkati çekti.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesinin devam ettiğine işaret eden Macit, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.