Önümüzdeki bir haftalık süreçte yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerine çıkacak.

Önümüzdeki hafta yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde yağış geçişleri görülecek.

Hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ve yeni haftada Doğu Anadolu Bölgesi hariç yurdun kalan tüm kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.



