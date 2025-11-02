Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından maden ve jeotermal kaynak arama faaliyetleri ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Türkiye'de geçen yıl doğal gaz üretimi bir önceki yıla göre yüzde 176 artarak 2,3 milyar metreküpe yükseldi.

Geçen yıl yurt içi doğal gaz üretiminin toplam doğal gaz tüketimine oranı yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, ham petrol üretimi geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak günlük 104 bin 031 varil ortalamayla 5,3 milyon ton oldu.