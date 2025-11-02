İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin gönüllü geri dönüş sürecini insani bir anlayışla yürüttüğünü vurguladı. Yerlikaya, 8 Aralık 2024’ten bu yana 550 bin Suriyelinin güvenli, gönüllü, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Kahramanmaraş Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi de bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Kentten kendi isteğiyle geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, Göç İdaresi ekiplerinin kontrolü, sağlık taramaları ve güvenlik prosedürlerinin ardından sınır kapılarına sevk ediliyor.

Yerlikaya açıklamasında, savaşın, açlığın ve zulmün kıyısında yaşam mücadelesi veren mazlum coğrafyalara Türkiye’nin hiçbir zaman sırtını dönmediğini belirtti. Suriye’deki güvenli bölgelerde şartların iyileşmesiyle birlikte geri dönüşlerin hız kazandığına dikkat çekti.

Kahramanmaraş özelinde yürütülen bu süreçte, geri dönüşler tamamen gönüllülük esasına dayanırken, şehirde bulunan geçici barınma merkezleri ve koordinasyon noktalarında işlemler titizlikle devam ediyor.