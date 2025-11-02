PERFORE:

Kahramanmaraş, zengin edebi mirası ve kültürel birikimiyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “edebiyat” alanında resmen dahil edildi. Bu önemli gelişme, kentin kültürel kalkınma yolculuğunda tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

UNESCO’nun 2004 yılında başlattığı Yaratıcı Şehirler Ağı (Creative Cities Network), şehirlerin kültürel miraslarını ve yaratıcı endüstrilerini destekleyerek sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Kahramanmaraş, bu prestijli ağa edebiyat kategorisinde Türkiye’den kabul edilen ilk şehir olma unvanını kazandı.

Şiir ve edebiyatla özdeşleşen Kahramanmaraş, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Erdem Bayazıt gibi önemli şair ve yazarların yetiştiği bir şehir olarak biliniyor. UNESCO’nun bu takdiri, kentin edebi kimliğini uluslararası alanda daha görünür kılacak.

Bu gelişmeyle birlikte Kahramanmaraş, kültürel etkinliklerini ve edebi projelerini küresel ölçekte daha güçlü bir şekilde tanıtma fırsatı yakalayacak.