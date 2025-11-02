Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün Öğretmen Akademileri projesi kapsamında düzenlenen Şehir ve Kültür Akademisi, “Kahramanmaraş Merkez Turu” programıyla katılımcıları şehrin tarihî mekânlarında buluşturdu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, Sanat Tarihçisi Mustafa Değirmenci, MESDER Başkanı Ali Avgın ve KSÜ Öğretim Görevlisi Mesut Bilginer’in anlatımlarıyla gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 250 kişi katıldı.

Ulu Cami, Dedeoğlu Konağı, Bedesten Çarşısı ve Mevlevihane Müzesi gibi önemli yerleri kapsayan turda, katılımcılar kentin tarihine ve kültürel mirasına tanıklık etti.

Katılımcılar, bu anlamlı etkinlik için İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Kahramanmaraş Öğretmen Akademileri, Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ve MESDER iş birliğiyle öğretmenlerin kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.