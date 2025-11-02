Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) iş birliği protokolü meyvesini verdi. Proje kapsamında bir araya gelen 8 okul, Gazze’ye yardım amacıyla düzenledikleri kermes ile büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

31 Ekim Cuma günü Onikişubat 9. Eğitim Bölgesi’ndeki; Tekir İlk-Ortaokulu, Çevrepınar İlk-Ortaokulu, Döngel Muhsin Yazıcıoğlu İlk-Ortaokulu, Çağlayan Çataloluk İlk-Ortaokulu, Hacıveliler Yeşilgöz İlk-Ortaokulu, Ömer Selver Doğan İlk-Ortaokulu, Tekir Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Onikişubat Belediyesi Tekir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ortaklaşa düzenlediği **“Gazze’ye Yardım Kermesi”**ne ilgi yoğundu.

Öğrenciler, veliler, öğretmenler ve yerel halkın akın ettiği kermes, tam anlamıyla bir insanlık ve yardımlaşma şölenine dönüştü.

Küçük Ellerden Büyük Yürek: 186.000 TL Bağış

Kermes boyunca büyük bir heyecan ve yardımlaşma ruhuyla çalışan öğrenciler ve destekçileri, gün sonunda elde edilen gelirle önemli bir başarıya imza attı.

Kermes sonunda toplanan 186.000,00 TL (Yüz Seksen Altı Bin Türk Lirası), hiç vakit kaybetmeden Diyanet Vakfı’nın Gazze’ye yardım projesi hesabına gönderildi.

Bu anlamlı etkinlik, öğrencilere sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılık ve değerlerine sahip çıkma bilincini de kazandırdığını gösterdi. Kahramanmaraşlı öğrencilerin küçük yaşta gösterdiği bu büyük dayanışma örneği takdir topladı.