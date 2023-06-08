Türkiye, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve çeşitli kültürleriyle tatilciler için birçok seçenek sunuyor ancak, turistik mekanlar zaman zaman kalabalık olabilir ve bütçenizi zorlayabilir.

Türkiye’de az harcayarak keyifli bir tatil yapabileceğiniz bazı bilinmeyen seyahat yerleri:

Karadeniz bölgesinde bulunan Amasra, tarihi dokusu, güzel plajları ve muhteşem manzaralarıyla dikkat çeken bir kasabadır. Burada sahil kenarında yürüyüş yapabilir, tarihi Amasra Kalesi’ni ziyaret edebilir ve yerel balık restoranlarında lezzetli deniz ürünlerinin tadını çıkarabilirsiniz. Konaklama seçenekleri genellikle uygun fiyatlıdır.

Akyaka: Muğla’nın Ula ilçesinde yer alan Akyaka, doğal güzellikleri, tertemiz plajları ve sakin atmosferiyle bilinir. Az turistik olması sebebiyle daha sakin bir tatil geçirebilirsiniz. Gökova Körfezi’nde denize girebilir, Azmak Nehri’nde tekne turu yapabilir ve Akyaka’nın doğal yaşamını keşfedebilirsiniz. Konaklama seçenekleri arasında pansiyonlar ve butik oteller bulunur.



Gökçeada: Türkiye’nin en büyük adası olan Gökçeada, Ege Denizi’nde yer alır ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Burada plajları keşfedebilir, Aşıklar Koyu ve Aydıncık Plajı’nda denize girebilirsiniz. Ada aynı zamanda lezzetli yerel ürünleriyle de tanınır, bu yüzden yöresel lezzetleri denemenizi öneririm. Konaklama seçenekleri arasında pansiyonlar ve apart oteller bulunur.

Yusufeli: Artvin’in güzel ilçesi Yusufeli, doğal güzellikleri ve outdoor aktiviteleriyle bilinir. Barhal Kalesi’ni ziyaret edebilir, Tortum Şelalesi’ne gidip doğanın tadını çıkarabilir ve çevredeki yaylalarda trekking yapabilirsiniz. Yusufeli’de uygun fiyatlı pansiyonlar ve dağ evleri gibi konaklama seçenekleri mevcuttur.

Hasankeyf: Batman iline bağlı olan Hasankeyf, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkar. Ilısu Barajı’nın suları altında kalacak olan bu antik şehirde tarihi mağaraları, kaleleri ve Hasankeyf Kalesi’ni gezebilirsiniz. Konaklama seçenekleri genellikle otel ve pansiyonlardan oluşur.

Şavşat: Artvin’in bir diğer güzel ilçesi olan Şavşat, doğal güzellikleri ve yaylalarıyla ünlüdür. Şavşat Kalesi’ni ziyaret edebilir, Hatila Vadisi’nde doğa yürüyüşü yapabilir ve Şavşat Yaylaları’nda serinleyebilirsiniz. Konaklama seçenekleri arasında pansiyonlar ve butik oteller bulunur.

Uzundere: Erzurum’un Uzundere ilçesi, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi’ni ziyaret edebilir, tarihi İşhan Köprüsü’nü görebilir ve Palandöken Dağı’nda doğa sporları yapabilirsiniz. Uzundere’de uygun fiyatlı konaklama seçenekleri mevcuttur.

Halfeti: Urfa'ya bağlı olan Halfeti, Fırat Nehri kıyısında yer alan etkileyici bir kasabadır. Halfeti, su altında kalmış köyleri, suların üzerinden yükselen tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Surlar içinde gezebilir, Rumkale’yi ziyaret edebilir ve Fırat Nehri’nde tekne turu yapabilirsiniz. Halfeti’de otel ve pansiyon gibi konaklama seçenekleri bulunur.

İasos: Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı olan İasos, antik bir liman şehri olarak bilinir. Burada antik tiyatroyu gezebilir, tarihi kalıntıları keşfedebilir ve güzel plajlarında denize girebilirsiniz. İasos’ta pansiyon ve butik otellerde uygun fiyatlı konaklama imkanı bulunur.

Giresun Adası: Karadeniz’in incisi olarak bilinen Giresun Adası, doğal güzellikleri, sahil şeridi ve manzaralarıyla bilinen bir yerdir. Adada yürüyüş yapabilir, piknik alanlarında dinlenebilir ve Giresun Kalesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Giresun’da uygun fiyatlı konaklama seçenekleri mevcuttur.