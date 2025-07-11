Bugün, Türkiye’nin terörle mücadelesinde önemli bir dönüm noktası yaşanmış ve silahların bırakılması yönünde tarihi bir adım atılmıştır. Bu yeni süreç, barış ve kardeşlik zemininde şekillenmekte olup; toplumsal huzurun, ekonomik kalkınmanın ve sosyal bütünleşmenin önünü açmaktadır.

Türkiye Basın Federasyonu olarak, bu kritik dönemde medyamızın rolüne dikkat çekmek istiyoruz. Barışın tesisinde medyaya büyük görevler düşmektedir. Halkın doğru, tarafsız ve sağduyulu biçimde bilgilendirilmesi; toplumsal barışa katkı sunacak dili kullanmakla mümkündür. Bu bağlamda, provokatif ve kutuplaştırıcı söylemlerden uzak durulmalı, yapıcı ve birleştirici yayın anlayışı esas alınmalıdır.

Yeni dönemde artık anneler ağlamayacak, kan ve gözyaşı sona erecek; bölgemiz huzura, ülkemiz kalkınmaya kavuşacaktır. Ekonomik büyüme hızlanacak, turizm sektörü canlanacak ve toplumsal birlik güçlenecektir. Bu büyük dönüşüme katkı sunmak, her medya mensubunun tarihî sorumluluğudur.

Bu nedenle tüm medya kuruluşlarımızı ve mensuplarını; barış, kardeşlik ve toplumsal huzur diliyle yayın yapmaya, toplumu sağduyuya davet etmeye ve bu umut dolu süreci desteklemeye davet ediyoruz.

Türkiye Basın Federasyonu