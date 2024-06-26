İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" araştırma sonuçları açıklandı.

Açıklanan listede Kahramanmaraş’tan 6 firma yer aldı.

Sıralamaya giren firmaları kutlayan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketine ve tüm güçlüklere rağmen şehrimiz, İSO'nun açıkladığı “Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023” listesinde 6 firma ile yer alarak üretim, istihdam ve ihracattaki gücünü ve direncini bir kez daha gösterdi. Bu sonuçlarla birlikte Kahramanmaraş; Sakarya, Balıkesir ve Samsun ile beraber Türkiye sıralamasında 15’inci sırayı paylaştı. Büyük afete rağmen geçtiğimiz yıl şehrimizden 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı. Ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine sağladıkları büyük katkılardan dolayı firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Böylesine önemli bir listede, ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 6 şirketimizle temsil ediliyor olmak Kahramanmaraş’ımız için çok önemli.” şeklinde konuştu.