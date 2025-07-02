Her İlde Koordinasyon Kurulu Kurulacak

Yeni kanun kapsamında, Türkiye genelindeki tüm illerde Vali başkanlığında "İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu" oluşturulacak. Bu kurullar, iklim değişikliğiyle mücadele, risklerin belirlenmesi ve yerel önlemlerin uygulanmasından sorumlu olacak.

Sera Gazı Emisyonları Azaltılacak

Kanunla birlikte, Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefleniyor. İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından hazırlanan strateji ve eylem planları temel alınarak çalışmalar yürütülecek.

Cezalar Yolda! İşte Yeni Para Cezaları

Kanuna aykırı hareket edenlere yönelik ciddi yaptırımlar da devreye giriyor:

Doğrulanmış sera gazı emisyon raporunu süresi içinde sunmayanlara:

500 bin TL ile 5 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacak.

Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden veya piyasaya arz edenlere:

2,5 milyon TL para cezası verilecek.

Doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporu bulunmayan işletmelere:

10 milyon TL'ye kadar idari para cezası kesilecek.

Türkiye'nin İklim Mücadelesinde Yeni Dönem

Türkiye, bu yasa ile iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası taahhütlerine uygun şekilde güçlü bir yasal altyapı oluşturdu. Yasa sayesinde hem çevre korunacak hem de iklim krizine karşı etkin önlemler alınacak.