Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın 16 mahallesindeki afetzedeler için Kumlu ilçesinde kurulan Türkiye'nin ilk 'kırsal uydu kenti'nde yaşam başladı.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Hatay'ın Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 16 mahallede yıkılan evlerin yerine Kumlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk 'kırsal uydu kenti' kuruldu.

Betonarme ve çelik karkastan inşa edilen ve her biri 100 ila 125 metrekare aralığında 3+1 şeklinde planlanan 692 evden 585'inin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Evlerine yerleşen depremzedeler, yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından şehirde başlatılan ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamında dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunun yürütüldüğünü ve şu ana kadar 585 hak sahibinin belirlendiğini ifade etti.

Masatlı, bölgede okul, ibadethane, sağlık ocağı gibi vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap verecek donatıların da yer aldığını belirtti.