Baykar tarafından tamamen milli kaynaklarla geliştirilen Bayraktar KIZILELMA’nın Sinop atış alanında gerçekleştirdiği test, küresel medyanın manşetlerine taşındı.

Görüş ötesi hava-hava füzesi (BVR) kullanarak jet motorlu hedefi tam isabetle vurması, havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı olarak kayda geçti. Rusya’dan Hindistan’a, İsrail’den Belçika’ya birçok basın kuruluşu KIZILELMA’nın gerçekleştirdiği bu atışı “yeni bir havacılık çağı” olarak yorumladı.

Dünya Basını: 'Havacılıkta Yeni Dönem Başladı'

Rus TASS Ajansı, KIZILELMA’yı “havacılık tarihinde bir ilk” sözleriyle duyurdu.

Xinhua, platformun radar, sensör füzyonu ve milli mühimmat entegrasyonu gibi kritik teknolojileri kusursuz bir bütünlükle çalıştırdığına dikkat çekti.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) haberinde, "Bayraktar KIZILELMA, İHA'larla hava muharebesinde yeni bir sayfa açtı." denildi.

İsrail’in Maariv gazetesi "Türkiye semalarında tarih yazıldı: Bir insansız hava aracı, dünya ordularının ancak hayal edebileceği bir önleme operasyonu gerçekleştirdi" başlıklı bir haber yayımladı.

Arap medyası ise KIZILELMA’nın havadan havaya muharebe kabiliyetinin savaş doktrinlerini kökten değiştireceğini vurguladı.

Hindistan'da NDTV kanalı, testin “küresel muharebe havacılığında yeni bir sayfa” açtığını yazdı.

F-16'larla Tarihi Müşterek Uçuş

Merzifon’daki 5. Ana Jet Üssü’nden kalkan 5 adet F-16, KIZILELMA ile kol uçuşu gerçekleştirdi. Bu uçuş, insanlı-insansız birlikte harekâtın geleceğine ışık tutan kritik bir gösterim oldu. Bayraktar AKINCI’nın da havadan görüntülediği testte KIZILELMA, ASELSAN MURAD AESA radarıyla hedefi tespit ederek TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN füzesini ateşledi ve hedef başarıyla imha edildi.

Düşük radar izi ve gelişmiş sensörleri sayesinde KIZILELMA, düşman unsurlarını çok uzak mesafeden tespit edebiliyor. Türkiye’nin insansız hava aracı teknolojisinde yarattığı oyun değiştirici etki, bu kez hava-hava muharebelerine taşınmış durumda. Uzmanlara göre bu test, dünya hava kuvvetleri için yeni bir kıyas standardı oluşturdu.