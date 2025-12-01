Gürcistan, Almanya, Avusturya ve Fransa’da yakalanan kırmızı bültenli 12 firari, yürütülen yoğun iş birliği sonucu Türkiye’ye iade edildi. Operasyon EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile ilgili birimlerin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L., İ.K., A.A., S.D., E.Y., Z.S. ve H.D. yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izini titizlikle sürdüklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aranan suçluları bir bir yakalayıp ülkemize iadelerini sağlayacağız." dedi.