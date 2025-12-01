Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’nin AB tescilli ürün sayısı 44’e ulaşırken, Kahramanmaraş bir kez daha gastronomi alanındaki gücünü uluslararası arenada kanıtlamış oldu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ın asırlardır süregelen lezzetlerinin artık Avrupa sınırlarını da aştığını belirterek, “"Maraş çöreği, Çağlayancerit cevizi ve Maraş tarhanasından sonra AB tarafından tescillenen bir başka Kahramanmaraş lezzeti oldu. Böylelikle AB'den tescilli ürün sayımız 44'e yükseldi"” ifadelerini kullandı.

Taş fırında özel tekniklerle pişirilen, kendine has şekli ve aromasıyla bilinen Maraş çöreği, özellikle ramazan aylarının vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Geleneksel üretim yöntemlerini günümüze taşıyan bu özel ürünün AB tarafından tescillenmesi, hem yerel üreticilere hem de Kahramanmaraş’ın gastronomi turizmine önemli katkı sağlayacak.

Türkiye, AB nezdindeki coğrafi işaret çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, Maraş çöreği bu alanda kentin uluslararası bilinirliğini daha da artırmış durumda.