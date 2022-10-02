Tekstil, Yağ Sanayi Ve Hayvancılık Sektörüne Ham Madde Sağlayan Pamuğun Hasadı, Türkiye’nin Önemli Pamuk Üretim Bölgelerinden Biri Olan Kahramanmaraş’ta Da Devam Ediyor.

Bu Bağlamda Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Hasat Sürecindeki Çiftçileri Ziyaret Ederek Kolaylıklar Diledi.

Ziyaret Sonrası Hasada Ve Çiftçinin Beklentilerine İlişkin Açıklamalarda Bulunan Başkan Çetinkaya, Pamuk Üreticisinin Bu Sezon Mutsuz Olduğuna Dikkat Çekti.

Özellikle 21 Tl Olarak Açıklanan Pamuk Alım Fiyatından Çiftçinin Şikâyet Ettiğini Söyleyen Çetinkaya, “Çiftçimiz Artık Pamuğa Kahramanmaraş Bölgesi İçin Küstü. Gelecek Yıl İçin Pamuk Ekim Sahalarının Azalacağını Düşünüyoruz” Diye Konuştu.

Pamuk Üreticisi Kenan Yılmaz Da Üreticiler Olarak Zor Durumda Olduklarını İfade Ederek Destek Beklediklerini Dile Getirdi.