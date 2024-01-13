Üs bölgeye sızmaya çalışan teröristlerle canı pahasına çatışan 9 Mehmetçik, şehit oldu.

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir de kahraman şehitlerden biriydi.

3 çocuklarından tek oğlu olan bekâr Müslüm'ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı.

Ayrıca Şehit Özdemir Evlenmeden Önce Ailesine Bir Ev Alma Hayalinin De Olduğu Öğrenildi.

Şehit Özdemir’in Naaşı Kent Protokolü Çeşitli Siyasi Parti Temsilcileri, Stk Temsilcileri Ve Vatandaşların Katılımı İle Şerfoğlu Mezarlığında Kılınan Cenaze Namazı Ve Helallik Alınmasının Ardından Gözyaşları Ve Dualar Eşliğinde Toprağa Verildi.

Aksu TV Ailesi Olarak Şehidimize Allahtan Rahmet, Yüce Türk Milletine Ve Ailesine Sabırlar Diliyoruz.