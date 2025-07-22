Zam, enflasyonun da üzerine çıktı

TÜİK verilerine göre Haziran 2025’te yıllık enflasyon %35,05 olarak açıklanmıştı. Bu artış, enflasyon oranını da aşarak kullanıcıların tepkisini çekti. Zam, hem GigaFiber altyapısını kullananlar hem de farklı hızlardaki kullanıcılar için tek tarife olarak uygulanacak.

Yeni Fiyatlar Ne Zaman Geçerli Olacak?

TurkNet’in yaptığı açıklamada, mevcut abonelerin de bu fiyat artışından etkileneceği ve 1 Ağustos 2025 tarihli faturalara yeni fiyatların yansıtılacağı belirtildi.

Zamdan Etkilenmemek Mümkün mü?

Evet! TurkNet, kullanıcılarına zamlardan etkilenmemeleri için özel bir kampanya da sundu: