Yerleşim yerlerinin ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için 11 ilçenin tamamında yol yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği lokasyonlardan biri de 6 Şubat depremlerinden sonra Türkoğlu’nda yapımına başlanan Acil Durum Hastanesi’ne ulaşım sağlayan yeni güzergâh oldu.

120 yatak kapasitesi, 20 poliklinik, 4 tam donanımlı ameliyathane ve 20 yoğun bakım yatak kapasitesi ile ilçe halkına hizmete hazırlanan hastaneye ulaşım sağlayan yaklaşık 2 kilometrelik güzergâhta kazı, dolgu ve zemin hazırlıklarının ardından sıcak asfalt serimine başlandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.