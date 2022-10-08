Bu kapsamda, ilçedeki kadınlara yönelik İstanbul gezisinin ilk turu gerçekleşti

İstanbul programına katılan kadınlar, program kapsamında ilk olarak Eyüp Sultan Camii ve türbesini, Ayasofya Camii, Sultan Ahmet Camii, Topkapı Sarayı, Çemberlitaş, Sirkeci, Üsküdar Sahili, Çamlıca Camii, Hz.Yûşa Peygamber kabri ziyareti ve daha pek çok yeri görme fırsatı bulacaklar.

Birçoğu ilk defa gidecek olan kadınlar İstanbul’un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görme fırsatı sağlayan, bu güzel etkinlik için Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a teşekkür ettiler.