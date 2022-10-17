Her yıl ilçedeki yüzlerce vatandaşını özel rehberler eşliğinde kadim şehirlere ve özellikle Çanakkale’ye gönderen Sosyal Belediyeciliğin öncüsü Türkoğlu Belediyesi, ‘Kahramanlar diyarından, Şehitler diyarına’ projesi kapsamında, sadece ilçedeki Şehit aileleri ve Gazilere Çanakkale, Söğüt, Bursa ve Konya şehirlerine gezi turu düzenledi.

Şehit aileleri ve Gazilerin Çanakkale ziyareti; 57.Alay ve Avni Bey Şehitliği, Çanakkale 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi, 1915 Çanakkale Köprüsü GİBİ yerler oldu.

Gaziler ve Şehit ailelerİ, Çanakkale ziyareti devamında, 723 Yıl Önce Atalarımız tarafından Osmanlı İmparatorluğunun Kurulduğu Söğüt'ü ziyaret ederek, Ertuğrul Gazi Türbesi, Halime Hatun Türbesi GİBİ YERLERİ gezdiler.

Ardından Bursa’ya geçen Şehit aileleri ve Gaziler, Tophane, Osman Gazi Türbesi, Orhan Gazi Türbesi, Saat kulesi, Bursa Kalesi, Bursa Ulu camii, Koza Han kapalı çarşı ve Emir Sultan hazretlerinin türbesini ziyaret ederek dualar ettiler.

Son olarak ise Konya Mevlana hazretlerini ziyaret eden Şehit aileleri ve Gaziler kendilerine özel tahsis edilen yerlerde ve özel otobüsle 4 gün süren ziyaretler sonrasında evlerine döndüler.

Düzenlenen Gezi turunda konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Türkoğlu Şubesi başkanı Ali Sarıboğa, “Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş, biz Gaziler ve Şehit ailelerimize ilki yaşattı. İlk defa geliyorum. Osman başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kıbrıs Gazisi Kerem KARA; “Değerli Başkanımızın bizlere düzenlemiş olduğu bu geziden dolayı başta Belediye Başkanıma, gazi arkadaşlarıma ve dernek başkanıma teşekkür ederim.” dedi.