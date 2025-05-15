Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Türkoğlu Cumhuriyet Mahallesi’nde de önemli yol düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde ilk etapta, mahalle sakinlerinin ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı ve Şehitler İlkokulu’na ulaşımı sağlayan yol üzerinde çalışmalar yapıldı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, eskiyen kilit parke zemini tamamen sökerek yerini sıcak asfalt kaplamayla yeniledi. Yeni zemin, hem sürüş konforunu artırdı hem de güvenliği üst seviyeye taşıdı.

Yeni TOKİ Konutlarına Konforlu Ulaşım

Mahalledeki bir diğer önemli müdahale noktası ise ilçeye yeni kazandırılan TOKİ Konutlarına erişimi sağlayan Orçan Caddesi oldu. Artan nüfus ve trafik yükünü karşılayacak şekilde caddede genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. Altyapının güçlendirilmesinin ardından sıcak asfalt serimine geçildi.

Gerçekleştirilen çalışmalar, mahalle sakinlerinin de takdirini kazanıyor. Cumhuriyet Mahallesi ve yeni TOKİ Konutlarının ulaşım konforunun güçlendirildiğini belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.