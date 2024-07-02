Ksü tıp fakültesi yan tarafında bulunan merkezin Açılış törenine yerel yetkililer, sağlık sektöründen uzmanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Fizyoterapi ve danışmanlık alanında uzman kadrosu ile bölge halkına hizmet vermeye başlayan Merkezin açılış kurdelesi, coşkulu bir kalabalığın eşliğinde kesildi.

Türkoğlu Fizyoterapi Danışmanlık Merkezi, sağlıklı yaşam ve kaliteli hizmet anlayışıyla, bölgedeki fizyoterapi ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor

merkezde, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra, bireysel danışmanlık ve özel tedavi programları da sunulacak.

Burada açıklamalarda bulunan merkezin ortaklarından Diyetisyen İlayda Kara “Halkımıza en iyi sağlık hizmetini sunmayı amaçlayarak çıktığımız bu yolda, modern cihazlar ve uzman ekibimizle fizyoterapi alanında fark yaratmayı hedefliyoruz,” dedi.

Fizyoterapist Rabia Türkoğlu ise “Bu merkezde, hastalarımızın ihtiyaçlarına yönelik bireysel tedavi planları ile onların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Açılış töreni, merkezin tanıtımı ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi verilmesinin ardından, katılımcılara düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi