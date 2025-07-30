Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde uzun yıllar boyunca okul yöneticiliği yapan ve eğitim camiasında saygın bir yer edinen Murat Kapyapar, Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine asaleten atandı.

Eğitim dünyasında memnuniyetle karşılanan atamanın ardından, Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde devir teslim töreni düzenlendi.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü idarecilerinin katılımıyla gerçekleşen törende, görev resmî olarak yeni sahibine devredildi.

Yeni görevine başlayan Murat Kapyapar’ın, ilçedeki eğitim faaliyetlerine tecrübesiyle katkı sunması bekleniyor.

Kapyapar, törende yaptığı kısa konuşmada, eğitimin bir ekip işi olduğunu vurgulayarak, birlikte güzel işlere imza atacaklarına inandığını ifade etti.

Kamuoyunda takdirle karşılanan bu atamayla birlikte, Türkoğlu'nda eğitimde kalite ve verimliliğin daha da artması hedefleniyor.