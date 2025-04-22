Meşaleli Yürüyüşte Birlik ve Beraberlik Ruhu

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen meşaleli yürüyüş, akşam saat 19.45’te başladı. Kaymakamlık önünden Millet Meydanı’na kadar süren yürüyüşte Türk bayrakları ve meşaleler taşınarak, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Millet Meydanı’nda Duygu Dolu Anlar

Kutlamalar, Millet Meydanı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından, ilçenin ulu çınarları olarak nitelendirilen yaşlı büyükler, Türkoğlu’nun geçmişine dair anılarını ve duygularını vatandaşlarla paylaştı. Bu anlamlı konuşmalar, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Eğitimcilerden Konser, Ozanlardan Atışma

Geceye renk katan etkinliklerden biri de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı müzik öğretmenlerinin verdiği konser oldu. Müzik dolu anların ardından sahneye halk ozanları çıktı. Ozanların karşılıklı atışmaları, hem düşündürdü hem güldürdü.

Hilmi Şahballı’dan Unutulmaz Konser

Gecenin finalinde ise halk ozanı Hilmi Şahballı sahne aldı. Kendi eserlerinin yanı sıra yöresel türkülere de yer veren Şahballı, performansıyla izleyenleri mest etti. Konsere eşlik eden vatandaşlar, türkülere hep bir ağızdan katıldı.

Türkoğlu halkı, tarihindeki bu önemli günü coşkuyla kutlarken, etkinlikler ilçede büyük bir birlik ve gurur havası oluşturdu.