Türkoğlu’nda gerçekleştirilen asfalt serim çalışmaları da bu kapsamda hızla devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Orçan Caddesi’nde asfaltlama işlemi tamamlanırken, Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki Bağlar Caddesi’nde de çalışmaların sonuna yaklaşıldı.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen üstyapı imalatları ile bölgedeki yollar, hem estetik hem de konfor açısından vatandaşlara modern bir ulaşım imkânı sunuyor. Büyükşehir ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde yollar, sürücüler ve yayalar için daha güvenli hale getiriliyor.