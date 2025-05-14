İlçe Jandarma Komutanlığınca, Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen törende, askeri kıyafet giyen engelliler, Türk bayrağına ve silaha el basarak yemin etti.

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan törende yaptığı konuşmada, her Türk'ün yüreğinde vatan sevgisiyle doğduğunu belirterek, özel bireylerin bir günlük sembolik askerlik töreniyle bunun en güzel örneğini yaşadığını belirtti.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarla daha erişilebilir bir Türkoğlu hayaliyle çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Mercan, "Hayatta hiçbir şeyin engel olmadığını gösteren durumlardan biri, bu kardeşlerimizin sembolik de olsa askerlik görevlerini yapabiliyor olmasıdır. Yemin törenindeki gibi bu kardeşlerimizi yarın spor yaparken, okullarda, iş hayatında ve sosyal hayatta da görmek istiyoruz." diye konuştu.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Hakverdi ise askerliğin sadece üniforma giymekten ibaret olmadığını dile getirdi. Yemin töreni sonrasında 20 engelliye terhis belgeleri verildi.