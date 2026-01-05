Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan ve her mevsim farklı bir güzellik sunan Yeşilgöz Gölü, kışın gelmesiyle birlikte ziyaretçilerine unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. Şehrin en popüler doğa rotalarından biri olan göl, kar yağışı sonrası bambaşka bir kimliğe büründü.

Doğanın Ressamı İş Başında: Turkuaz ve Beyaz Uyumu

Suyu yılın her dönemi berraklığını koruyan Yeşilgöz, etrafını saran ağaçların karla kaplanmasıyla muazzam bir kontrasta ev sahipliği yapıyor. Gölün derinlerinden gelen turkuaz rengi, beyazın saflığıyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yaz ve bahar aylarında serinlemek isteyenlerin uğrak noktası olan bölge, kışın da sessizliği ve huzur veren manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Gökyüzünden Eşsiz Görüntüler

Karla kaplı ağaçların arasından süzülen Yeşilgöz’ün büyüleyici güzelliği, havadan çekilen görüntülere de yansıdı. Drone ile kaydedilen sahnelerde, gölün ortasındaki canlı turkuaz rengin karlı doğa içindeki keskinliği, bölgenin ne kadar eşsiz bir ekosisteme sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Dört Mevsim Ziyaretçi Akını

Sadece Kahramanmaraşlıların değil, çevre illerden gelen turistlerin de gözdesi olan Yeşilgöz, kış turizmi için de potansiyelini gözler önüne seriyor. Ziyaretçiler, buz gibi havaya rağmen göl kenarında yürüyüş yaparak bu nadir doğa olayını fotoğraflamak için bölgeye akın ediyor.