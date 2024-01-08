Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak adına düzenlediği spor turnuvasının ödül törenini gerçekleştirdi. 3 branşta, 11 kategoride düzenlenen müsabakalarda sporcular, büyük bir rekabetin ardından başarılı performanslar sergiledi. Özellikle sporun birleştirici gücünü vurgulayan etkinlik, sporcuların rekabet dolu performanslarına sahne oldu. Katılımcılar, birbirinden çekişmeli maçlarda yeteneklerini sergileyerek, Cumhuriyet coşkusuna renk kattı. Dostluk ve dayanışma duygularını pekiştiren turnuvanın ödül töreni ise Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleşti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer Masa tenisi Final müsabakalarının başlangıcında İlimizin milli sporcusu olmaya aday Ebrar Begüm Nergiz ile bir gösteri maçı yaptı.

Birbirinden özel mücadelelere ev sahipliği yapan turnuvada dereceye giren yarışmacılar ödüllerini kent protokolünün elinden aldı. Dereceye girenlere tablet, akıllı saat, kulaklık ve spor çeki hediye edildi.