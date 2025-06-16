Dünyanın en önemli havacılık organizasyonlarından biri olan Paris Havacılık Fuarı ilk günü yoğun katılımla başladı. Paris Havacılık Fuarı'nda, dört bir yandan gelen ülkelerin savunma sanayi firmaları stantlarını açtı.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Genel müdürü Mehmet Demiroğlu Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a Paris Havacılık Fuarı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin dünya havacılık alanında lider ülkelerden birisi olduğunu söyleyen TUSAŞ Genel müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın ve Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in çalışmalarının son hızla devam ettiğini söyledi.



“KAAN’ın seri üretimine yoğunlaştık”



Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın 2026’ın ilk çeyreğinde birinci prototipin uçacağını dile getiren Demiroğl, “Yılın ikinci çeyreğinde de ikinci prototipimiz uçacak. Seri üretim kısmına yoğunlaşmış durumdayız. Geçen hafta Endonezya ile imzalanan 48 KAAN anlaşmasından sonra biz başka taleplerin geleceğini de hesap ederek seri üretime yoğunlaştık” ifadelerini kullandı.



KAAN’ın teslimatları başlıyor

Demiroğlu sözlerine şöyle devam etti;

“Biz problemi artık sistem geliştirmesinde değil, bunların sınırlarını çizip kalifikasyonlarını yapıp teslim etmek de görüyoruz. İnşallah KAAN’ımızı 2028-29 bandında teslimata başlayacağız”

“Türkiye havacılığın süpermarketi”

Türkiye’nin havacılığın süpermarketi olduğunu vurgulayan Demiroğlu sözlerini şöyle tamamladı;

“Çünkü biz uçakta yapıyoruz, insansız hava aracıda yapıyoruz, uyduda yapıyoruz. Booing, Airbus gibi firmalara üretimde yapıyoruz. Şu anda havacılık sektöründeki artış, üretim artışlarını karşılamada zorlanıyor. Burada da görüşeceğiz kendileriyle artış artış diye geliyorlar. Bırakın siz azaltmayı, biz bazı parçalarda tek kaynağız. Bu artarak devam edecek”

