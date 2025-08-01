Kahramanmaraş, savunma ve havacılık sanayisinde attığı stratejik adımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, TUSAŞ Milli Muharip Uçak Genel Müdür Yardımcısı Dr. Uğur Zengin, TUSAŞ Sanayileşme Direktörü Fatih Uysal ve Savunma Sanayii Başkanlığı Kaan ve Hürjet Proje Müdürü Muhammed Ali Yiğit, TUSAŞ Kahramanmaraş Üretim Tesisleri’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında heyete; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, Erkenez OSB Başkanı İsmail Kurtul, Genel Sekreter Yunus Atmalı ve TUSAŞ’ın önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan da eşlik etti.

Tesislerde gerçekleştirilen teknik incelemelerin ardından heyet, TUSAŞ ile ortak kurulan KM Uzay ve Havacılık A.Ş.’nin faaliyet göstereceği alanı yerinde inceledi.

Kurulması planlanan üretim tesisinde üretilecek ürünlerle ilgili detaylı değerlendirmeler ve istişareler yapıldı.

Ziyaret sonrası yapılan açıklamalarda, Kahramanmaraş’ın uzay ve havacılık sanayisindeki yükselişinin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Bölgedeki bu yatırımların, savunma sanayi, yüksek teknoloji üretimi ve nitelikli istihdam açısından şehre önemli katkılar sağlaması bekleniyor.