Ev İhtiyacına Yönelik A’dan Z’ye Her Şeyi Bünyesinde Bulunduran Tütüncü Avm, Kampanyalı Ürünler, Cazip Fiyatlar Ve Ödeme Kolaylığı İle Kahramanmaraş Halkının Yanında.

Deprem Sonra Bu Zor Günleri Beraber Aşacağız Mottosuyla Hareket Eden Tütüncü Avm, Evlenecek Veya Ürünlerini Yenilecek Olan Vatandaşlara Kaçırılmayacak İndirimler İle Hizmet Veriyor.

Tütüncü AVM Genel Müdürü Serdar Göz, İndirim Ve Kampanyalar Hakkında Bilgiler Verdi.

Konuşmasının Devamında Serdar Göz, Satın Alınan Ürünleri Depolama Ve Ödeme Kolaylıklarından Bahsetti.