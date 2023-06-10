Evle ilgili A’dan Z’ye her şeyi bünyesinde bulunduran Tütüncü avm, özellikle yaklaşan kurban bayramına özel et çekme makinası, derin dondurucu ve vantilatörlerde kampanya başlattı.

Bunun yanında Evlenecek ya da evini yenileyecek olanların uğrak noktası olan tütüncü avm mağazasında birbirinden özel çeyiz paketleri müşterilerini bekliyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Tütüncü Avm Genel Müdürü Serdar Göz, indirim ve kampanyalardan bahsetti.

Konuşmasının devamında Serdar Göz, Tütüncü Avm mağazalarından ve çeyiz paketlerinden bahsetti.



