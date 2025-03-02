Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilmesi planlanan bu etkinliğin ilkinde, hafız adayı öğrenciler ve belletmenler ağırlandı. Ramazan’ın ilk günü tüm restoranını bu programa tahsis eden Üç Kardeşler Ocakbaşı, iftar organizasyonunda öğrencileri samimi bir ortamda ağırladı.

Birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, Ramazan’ın manevi ruhunu paylaşarak unutulmaz bir akşam geçirdi. Organizasyon, hem öğrenciler hem de işletme adına anlamlı bir buluşma oldu.

İşletme yetkilileri, bu tür etkinliklerle hem Ramazan ayının manevi iklimine katkıda bulunmayı hem de toplumda dayanışma ve paylaşma duygusunu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Üç Kardeşler Ocakbaşı’nın örnek teşkil eden bu yaklaşımı, hem yerel halk hem de kurs öğrencileri tarafından takdirle karşılandı.