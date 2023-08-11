Büyükşehir belediyesinde düzenlenen il Koordinasyon Toplantısı öncesinde konuşan bakan uraloğlu "Depremin yıktığı şehirlerimizi altyapısı ve üstyapıyla daha görkemli, daha dayanıklı, daha ferah bir şekilde inşa ediyoruz." dedi.

Gelinen süreçte bir yandan hasarlı binaların yıkılması ve enkazın kaldırılması için çalışırken diğer yandan altyapı ve yeniden inşa çalışmalarını da yürüttüklerini belirten Uraloğlu, başta Kahramanmaraş olmak üzere depremden etkilenen 11 ilde de büyük mesafeler katedildiğini vurguladı.

Demir yollarında Mersin-Adana-Osmaniye-Narlı, Toprakkale-İskenderun, Köprüağzı-Kahramanmaraş, Malatya-Elazığ hatları gibi 1204 kilometre hatta hasar olduğunu ve süratle bakım onarım çalışmalarını başlattıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"69 bin kilometrelik kara yolu ağımızın 9 bin 176 kilometresi deprem bölgesindeydi ve 184 kilometrelik kesiminin önemli şekilde etkilendiğini, hasar aldığını gördük. Ekiplerimiz süratle bu yollara müdahale etti ve müdahalesi mümkün olmayan yerlerde de alternatif ulaşım koridorlarını trafiğe açtık. Kara yollarında yaklaşık 4 bin 500 personel ve 3 bin 500 makine ve ekipman ile sahadaydık. Öncelikle ulaşımı sağladık, sonrasında da enkaz kaldırma çalışmalarını başlattık. Kahramanmaraş'ta depremden 79 kilometrelik yol kesimi etkilendi. İlk andan itibaren buralara ekiplerimizi yönlendirdik. Kahramanmaraş-Pazarcık-Malatya yolunda meydana gelen hasarlara ve Söğütlü Köprüsü yaklaşımında oluşan oturmalara müdahale ederek gerekli bakım onarım çalışmalarını yürüttük. Kahramanmaraş-Göksun yolundaki oluşan hasarların ve onarımlarını yaparak yolu trafiğe açtık. Hayati Vasfi Taşyürek Viyadüğü yaklaşım dolgusunda çatlak ve oturmalar için onarım çalışmalarını yaptık. Aşık Mahsuni Şerif ile Mehmet Akif İnan tünellerinde yapılan ilk onarım çalışmalarının ardından yolu kontrollü olarak trafiğe açtık. Tünellerdeki kalıcı onarım çalışmaları için ihale yapma çalışmalarımız da devam ediyor."

- Kahramanmaraş'taki yatırımlar

Bakan Uraloğlu, Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısını eskisinden dahi iyi duruma getireceklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Son 21 yılda Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısına tam 39 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2003'te 72 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu 364 kilometreye yükselttik. 65 BSK'li yolu vardı 279 kilometreye çıkardık. Birazdan da Pazarcık Çevre Yolu Şantiyemizdeki çalışmaları incelemeye geçeceğiz. Narlı-Pazarcık Devlet Yolu, Doğu Akdeniz'i Elazığ ve Malatya üzerinden Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'e ve İran'a bağlayan güzergahta yer alması bakımından da önem arz etmektedir. Yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki yolumuz, mevcut haliyle 41,4 kilometresi sathi kaplamalı bölünmüş yol, 3,5 kilometresi ise sathi kaplamalı tek yol olarak halen hizmet vermektedir. Yolumuzu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getiriyoruz. Pazarcık şehir geçişinde 2 kilometrelik kesim ile Ulubahçe mevkiindeki 2,5 kilometrelik kesim olmak üzere toplam 4,5 kilometresini tamamladık. Üstyapı imalatlarına devam ediyoruz. Proje kapsamında ayrıca, 10,5 kilometre uzunluğundaki Pazarcık Çevre Yolu da yer alıyor. Böylece projenin toplam uzunluğu yaklaşık 55,5 kilometreye ulaşmaktadır. Çevre yolu ile Pazarcık şehir merkezinden geçen şehirler arası trafiğin kentin dışına alınması sağlanarak, trafikte yaşanan yoğunluğun ve kazaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca yolun devlet yoluna bağlantı noktalarında inşa edilecek 81 metrelik 2 adet farklı seviyeli kavşak ile trafiğin devlet yoluna güvenli katılımını da sağlayacaktır."