İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelindeki denetimlerde biri yabancı uyruklu 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 547 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

420 bin 269 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde, 28 bin 630 personel, 9 bin 152 ekip ile 5 bin 684 noktada 4 bin 309 metruk bina, 7 bin 869 umuma açık yer, 493 terminal ve 2 bin 798 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 469 yer kontrol edildi.

Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 1'i yabancı uyruklu 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 547 düzensiz göçmen yakalandı.