Kahramanmaraş Ülkü Ocakları, Ramazan ayının bereketini ve birlik ruhunu pekiştirmek amacıyla geleneksel 4. iftar programını düzenledi. Binlerce davetlinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, büyük bir coşku ve kardeşlik havasında geçti.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları il başkanlığının organize ettiği iftar programına, Kahramanmaraş büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ve MHP il ve ilçe yönetimi, Ak Parti Onikişubat ilçe Başkanı Mücahit Kara Ak Parti ve MHP'li Meclis üyeleri olmak üzereçeşitli sivil toplum kuruluşlarından ve vatandaşlardan geniş katılım ile gerçekleştirildi.

İftar programında, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, gönül sofrasında kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Ülkü Ocakları'nın düzenlediği iftar programı, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Benzer etkinliklerle birlik ve beraberliğin daha da pekiştirilmesi hedefleniyor.