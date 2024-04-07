"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetzede vatandaşlar "birlik ve kardeşlik" iftarında bir araya geldi.

Türkoğlu ilçesindeki Türkiye-Azerbaycan Lojistik Konteyner Kent'te, Azerbaycan İş Adamları Konfederasyonu (ASK), Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB), MÜSİAD Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Dernekleri Birliği (KOBSKA) ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MaraşFed) işbirliğiyle düzenlenen iftar programında, 1800 kişi birlikte oruçlarını açtı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Azerbaycan'ın daha depremin ilk anından itibaren "tek millet iki devlet" anlayışıyla yanlarında olduğunu vurguladı.

Türkoğlu Kaymakam Vekili Mehmet Furkan Sunmak da düzenlenen bu tür etkinliklerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pozitif etkilediğini söyledi.

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Başkanı Mürsel Rüstemov da depremden bu yana bölgeye ikinci kez geldiğini ve kardeş ülke ile aynı duyguları yaşadıklarını belirtti.

MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşat Cabirli de Azerbaycan ve Türkiye halklarının kardeşliğinin yüzyıllardır devam ettiğini belirtti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ise 6 Şubat depremlerinin ardından zor günler yaşadıklarını ve bu süreçte kardeş Azerbaycan'ın yardıma koşan ilk ülke olduğunu söyledi.