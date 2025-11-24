27 Mart’taki yangında milli kayakçı Berkin Usta, babası eski milli kayakçı Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta yaşamını yitirmişti. Yangına 110 personelle müdahale edilmişti.

İstanbul’dan gelen 7 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasına eklendi. Raporda, yangının iki merkezli başladığı, ayrıca 8 kar motorunun yanarak alevleri şiddetlendirdiği tespiti yapıldı.

“Yangın iki farklı noktadan başladı”

Otelin alt katlarında başlayan yangının, yapının içindeki yük nedeniyle hızla yayıldığı belirtilen raporda şu bilgilere yer verildi:

Yangının başlangıç noktası kayak odası ve bu bölgeden kafe kısmına açılan alanlar olarak tespit edildi.

Kayak odasının sorumluluğunun, kira sözleşmesi gereği FB Usta şirketine ait olduğu bildirildi.

Bu alanlarda bulunan yakıt depoları dolu kar motorlarının, yangını büyüttüğü ve yayılımı hızlandırdığı ifade edildi.

İç bölümden yükselen sıcak gazların yalnızca en üst katta tam yanmaya sebep olduğu, diğer katlardaki yangınların dış cephedeki izolasyon malzemesinin tutuşmasıyla içeri sirayet ettiği aktarıldı. THY’den kış fırsatı: Avrupa’ya uçuşlar 129 dolar! İçeriği Görüntüle

Kat kameralarından elde edilen görüntülere göre dumanların saat 05.22’de 4. kata ulaştığı ve burada hayatını kaybeden iki kişinin odasının bulunduğu belirtildi.

Raporda, yangının başlangıcının şömine olduğu iddialarının doğru olmadığı vurgulandı.

Tutuklamalarda yeni gelişme

Rapordaki bulguların ardından, şöminenin yanındaki süs çiçeğini tutuşturdukları iddiasıyla tutuklanan kayak merkezi çalışanları E.T. ve M.K.Ç. tahliye edildi.

Otelin işletme sahibi C.K.A. ile işletme müdürü T.D.’nin tutukluluğu ise sürüyor.