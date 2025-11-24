İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, ucuz et projesinin 3 yıldır kesintisiz sürdüğünü belirterek İstanbul ve Ankara’da belirli kriterleri sağlayan marketlerin ESK ile doğrudan anlaşma yaptığını söyledi. Güzeldere, projenin çıkış noktasını hatırlatarak şunları ifade etti:

"Depremin ardından kırmızı et fiyatlarında spekülatif artış yaşandı. Küçük üretici ve besici yanlış beklentilerle yönlendirildi. ESK modeli devreye alınmasaydı bugün fiyatları tutmak mümkün olmazdı."

Güzeldere, kurumun belirlediği alış–satış fiyatlarının dışına çıkan marketlerin cezai işlem gördüğünü vurgulayarak, etlerin şubelere şeffaf ve adil bir dağıtımla gönderildiğini söyledi. Ramazan gibi yoğun tüketim dönemlerinde yaşanan kısa süreli tedarik sıkıntılarının ise stoklama taleplerinden kaynaklandığını ekledi.

“Köylü Yanlış Yönlendiriliyor” Uyarısı

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci ise kırmızı et tedarik zincirinde komisyoncular ve tüccarların rolüne dikkat çekerek, son dönemde sosyal medyada yayılan mesajların ciddi sorunlara yol açtığını söyledi.

Tüfekci, özellikle “Hayvanlarınızı kesmeyin, fiyatlar yükselecek” şeklindeki paylaşımların üreticiyi yanlış beklentiye ittiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu mesajlar yüzünden daha önce anlaşma yapmış, parasını almış olmamıza rağmen üretici satıştan vazgeçiyor. Köylü ‘nasıl olsa fiyat artacak’ diye beklemeye geçiyor. Bu da piyasada ciddi tıkanma yaratıyor.”

Tüfekci, konuya ilişkin hem Ticaret Bakanlığına hem de Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunduklarını hatırlatarak ayrıca yem fiyatlarındaki kontrolsüz artışın küçük besiciyi en çok zorlayan unsur olduğunu vurguladı.