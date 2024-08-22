Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Öncülüğünde yeniden vatandaşlarla buluşturuldu.

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’na ziyaretçi akını devam ediyor.

KAFUM Fuar Alanında düzenlenen organizasyona sadece Kahramanmaraşlılar değil Gaziantep, Malatya, Hatay, Kayseri ve Osmaniye gibi komşu illerden de ziyaretçiler geliyor.

31 Ağustos’a kadar devam edecek fuar süresince birbirinden eğlenceli etkinlikler çocuklar ve yetişkinlerle buluşacak.

Akın akın fuar alanına gelen vatandaşlar, hem anılarını tazeleme imkânı bulduğunu hem de yeni anılar biriktirdiklerini belirterek fuarı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve emeği geçen herkese teşekkür etti.