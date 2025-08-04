Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, KAFUM Fuar Alanı’nda büyük bir coşku ve yoğun katılımla devam ediyor. Renkli etkinlikleri ve dolu dolu programıyla her yaştan ziyaretçiye hitap eden fuar, üçüncü gününde de unutulmaz anlara sahne oldu.

Fuar alanı, özellikle lunapark, şişme oyun alanları, deneyim atölyeleri ve sahne gösterileriyle çocuklar için adeta bir eğlence cennetine dönüştü. Aileler, çocuklarının neşesine ortak olurken, güvenli ve düzenli ortamda vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

Gençler ve yetişkinler ise fuar alanında kurulan alışveriş stantlarını gezerek hem alışveriş yaptı hem de sosyal alanlarda sevdikleriyle birlikte hoş vakit geçirdi. Nostaljik ürünler ve geleneksel lezzetler, büyüklerin ilgisini çekerken, etkinlikler fuar alanına hareket ve enerji kattı.

Kahramanmaraşlılar, fuarın sunduğu zengin içerikten memnuniyet duyduklarını belirterek organizasyon için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Fuar, önümüzdeki günlerde de konserler, gösteriler ve sürpriz etkinliklerle devam edecek.