Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirilen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, büyük bir coşkuyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Şehrin kültürel ve ticari hayatına önemli katkılar sağlayan fuar, bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

Aksu Haber olarak fuara katılan vatandaşlara duygu ve düşüncelerini sorduk. Vatandaşların büyük çoğunluğu, fuarın yeniden düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, şehrin geleneksel kültürünü yaşatmaya ve şehir ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.